انكماش الطلب على الآلات في اليابان بنسبة 0.6% خلال مايو

طوكيو في 14 يوليو /وام/ أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الإثنين، تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.6% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 913.5 مليار ين (6.2 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.4% بعد تراجعها بنسبة 9.1% خلال أبريل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4% خلال مايو، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 3.4% بعد نموه بنسبة 6.6% خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 25.2% شهريا وبنسبة 36.9% سنويا إلى 499 مليار ين، في حين تراجعت قيمة الطلب من الخارج على الآلات اليابانية خلال مايو بنسبة 6.4% شهريا وبنسبة 11.8% سنويا.

ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام وبنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 3.8% شهريا، في حين تراجع بنسبة 3.1% سنويا خلال مايو.