السلطات الأمريكية توافق على تصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين

بكين في 15 يوليو /وام/ قال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة "إنفيديا"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على قيام الشركة ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة طراز "إتش 20" إلى الصين.

وجاء في منشور بثته الشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن الحكومة الأمريكية أكدت للشركة اعتزامها إصدار تراخيص التصدير، في حين تأمل الشركة بدء تصدير الرقائق إلى الصين في القريب العاجل.

يذكر أن هوانج التقى مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من صناع السياسة الأمريكيين، في حين يزور الصين حاليا لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.

وقال هوانج للصحفيين في بكين "اليوم اعلن أن الحكومة الأمريكية وافقت على طلبنا الترخيص ببدء تصدير رقائق إتش 20" إلى الصين التي يوجد فيها نحو نصف إجمالي عدد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

-خلا-