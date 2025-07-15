ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 131 شخصا

تكساس في 15 يوليو/ وام/ ارتفع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية أمس إلى 131 شخصًا.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس، إن العواصف أودت بحياة 131 شخصًا على الأقل في الولاية منذ الرابع من يوليو، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها"، مضيفًا أن 97 شخصًا لا يزالون مفقودين في منطقة كيرفيل الكبرى.

من جهتها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة التي حولت نهر جوادالوبي إلى سيل مميت، فيما توقعت الهيئة اليوم هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو جراندي شرقًا إلى سان أنطونيو وأوستن.

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