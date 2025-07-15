انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع رئيسا للجنة AMERC التابعة للأيوسكو

أبوظبي في 15 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم ، عن انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" التابعة لمنظمة الأيوسكو العالمية.

ويعكس ذلك الحضور الدولي المتنامي للكفاءات الإماراتية، ويعتبر تتويجاً لمسار مؤسسي طويل رسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيس في صياغة مستقبل القطاع المالي العالمي.

وسيتولى العوضي تمثيل لجنة "AMERC" في مجلس إدارة الأيوسكو، الذي يضم 34 عضوا من أبرز الهيئات التنظيمية لأسواق الأوراق المالية حول العالم.

وتضم اللجنة تحت مظلتها 43 هيئة رقابية تمثل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتضطلع بدور محوري في دفع عجلة التعاون وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق المالية، بما يواكب المتغيرات العالمية.

وتُعد منظمة الأيوسكو، التي تأسست في عام 1983،المرجعية الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم أكثر من 200 هيئة ومؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم، وتشرف على أكثر من 95% من الأسواق المالية العالمية.

وقال معالي محمد الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن انتخاب وليد العوضي لرئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، يُعد إنجازاً يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات في القطاع المالي، والثقة الدولية المتنامية بدورها في تطوير المنظومة التنظيمية لأسواق المال، وهذا الاختيار هو شهادة على كفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتها على المساهمة في رسم مستقبل الحوكمة المالية، وتعزيز التعاون الدولي.