"أراضي عجمان" تطلق مبادرتين ضمن فعاليات “صيفنا سعادة”

عجمان في 16 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم في مقر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، مبادرتا "سفراء الوعي الرقمي" و" منصة صناع المحتوى الشبابي"، وذلك ضمن برنامج فعاليات “صيفنا سعادة” 2025.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن المشاركة في برنامج “صيفنا سعادة” يعكس توجه الدائرة ويترجم جهودها ومساعيها المستمرة لتمكين الشباب في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم القيادية، ودعمهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وليساهموا في نهضة الوطن ورسم أفضل مستقبل للدولة.

وأوضح أن مبادرتي الدائرة اللتين تم إطلاقهما اليوم تستهدفان تحفيز الإبداع والابتكار لدى المنتسبين، وإعداد جيل من الطلبة القادرين على نشر الوعي الرقمي بين أقرانهم في مجتمع.

من جانبها قالت عفراء الزعابي رئيس فريق “صيفنا سعادة” في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن مبادرة منصة “صناع المحتوي”، تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي وتزايد دور الإعلام الرقمي في التأثير على الرأي العام وتشكيل السلوك المجتمعي.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 14 إلى 18 عاما وتستمر ثلاثة أسابيع، وتمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية والاحترافية في مجالات التصوير والمونتاج والكتابة والإخراج الرقمي، إضافة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي هادف.

وذكرت أن التحول الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة يبرز الحاجة إلى تمكين الجيل الناشئ بالمعرفة والمهارات، التي تضمن استخداماً آمناً وواعياً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن مبادرة “سفراء الوعي الرقمي” تهدف إلى إعداد سفراء من الطلبة من الفئة العمرية من 14 - 18 عاما القادرين على نشر الوعي الرقمي بين أقرانهم والمجتمع.