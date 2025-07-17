المفوضية الأوروبية تقترح موازنة بـ 2 تريليون يورو للعقد القادم

بروكسل في 16 يوليو / وام / كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترح لموازنة طويلة الأجل طموحة للفترة من 2028 إلى 2034، بقيمة 2 تريليون يورو.

وتهدف هذه الموازنة، التي تمثل إعادة تصميم جوهري للميزانية الأوروبية، إلى مواجهة التحديات الإستراتيجية المتزايدة في مجالات الأمن والدفاع والقدرة التنافسية والهجرة.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن الميزانية الجديدة "ستمكننا من رسم مصيرنا وفق رؤيتنا وقيمنا، بما يدعم السلام والازدهار"، مشيرة إلى أنها ستساعد على حماية المواطنين وإنعاش الصناعة الأوروبية.

وتبرز الموازنة المقترحة الأولويات الجديدة للاتحاد، حيث خصصت 409 مليار يورو لصندوق التنافسية الأوروبي الجديد، و131 مليار يورو للدفاع والفضاء، مع مضاعفة ميزانية حماية الحدود والهجرة لتصل إلى 34 مليار يورو.

وعلى الصعيد الخارجي، تشمل الخطة أداة "أوروبا العالمية" بقيمة 200 مليار يورو لدعم الشراكات، والتي قد يخصص منها ما يصل إلى 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا.

كما تقترح الخطة إنشاء آلية جديدة لمواجهة الأزمات بقيمة تصل إلى 400 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء، ومواصلة تمويل الابتكار عبر برنامج Horizon Europe بقيمة 175 مليار يورو.

ولضمان استدامة التمويل وتخفيف العبء على الموازنات الوطنية، يقترح الإطار خمسة مصادر تمويل ذاتية جديدة يتوقع أن تولد نحو 58.5 مليار يورو سنويا.

ومن المقرر أن تبدأ مناقشات الموازنة الجديدة بين الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وتتطلب الموافقة عليها بالإجماع بعد تصويت البرلمان الأوروبي.

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