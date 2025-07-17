غوتيريش يدين العنف في السويداء والغارات الإسرائيلية .. ويدعو لخفض فوري للتصعيد

نيويورك في 16 يوليو / وام / أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصعيد العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا، والذي أودى بحياة المئات، بينهم مدنيون، وأدى إلى إصابة وتشريد الكثيرين.

وفي بيان صدر اليوم، أدان غوتيريش أيضا الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ودمشق، داعيا إلى وقف فوري لكافة انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

ورحب غوتيريش ببيان الرئاسة السورية الذي تعهد بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، مجددا نداءه بأن تكون هذه العملية شفافة، كما طالب باحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي ختام بيانه، أكد الأمين العام على ضرورة دعم انتقال سياسي شامل في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن 2254، فيما أشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، ونائبته نجاة رشدي، يجريان اتصالات مكثفة ومباشرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة.

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