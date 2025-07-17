البحرين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

واشنطن في 16 يوليو / وام / وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى واشنطن.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، إلى دعم جهود مملكة البحرين لتحقيق أمن الطاقة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ووصف الدكتور عبداللطيف الزياني، الاتفاقية بأنها "نقلة نوعية مهمة" في علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأكد أن هذه الخطوة هي ثمرة "اتفاق الشراكة الشاملة للتكامل الأمني والازدهار" (C-SIPA) الذي تم توقيعه عام 2023، والذي عزز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتقنيات الناشئة.

وقال إن البلدين يسعيان عبر هذه الاتفاقية إلى نشر تقنيات حديثة توفر طاقة نووية مدنية آمنة ومأمونة وموثوقة، مشددا على أهمية الطاقة النووية كمصدر منخفض الكربون للطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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