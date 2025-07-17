أوروبا تفقد 171 ألف سرير مستشفى خلال عقد واحد

بروكسل في 16 يوليو / وام / كشفت بيانات حديثة من مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن انخفاض عدد أسرّة المستشفيات في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 7% خلال عقد واحد (2012-2022)، أي ما يعادل فقدان حوالي 171,110 أسرة.

وبحسب (يوروستات)، يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى تحول في إستراتيجيات الرعاية الصحية، حيث تقلصت مدة الإقامة في المستشفيات وانتقلت بعض الخدمات إلى العيادات الخارجية.

وتظهر البيانات تباينا بين الدول، إذ تتصدر دول مثل ألمانيا (766 سريراً لكل 100 ألف نسمة) وبلغاريا (823) القائمة، بينما تسجل دول أخرى مثل السويد (190) والدنمارك (248) أدنى المعدلات، لتركيزها على تعزيز الرعاية الأولية، وفي المقابل، تتصدر هولندا والسويد دول الاتحاد في كثافة أسرّة الرعاية طويلة المدى.

ورغم أن هذا التحول يعكس تطوراً في تقديم الخدمات، يرى خبراء صحة أن الانخفاض العام في أسرّة المستشفيات قد يحمل مخاطر محتملة، خاصة في مواجهة أي طوارئ صحية أو أزمات مستقبلية.

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