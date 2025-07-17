وفاة شخص وإجلاء أكثر من 100 جراء أمطار غزيرة في كوريا

سيئول في 17 يوليو/ وام/ أعلنت السلطات في جمهورية كوريا، وفاة شخص، فيما تم إجلاء أكثر من 100 بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة الكورية، أنه منذ يوم أمس"الأربعاء" وحتى صباح اليوم “الخميس”، غمرت الأمطار أجزاء من منطقة تشونغتشيونغ الجنوبية، والتي تقع جنوب العاصمة سيئول، بمنسوب تجاوز 400 مليمتر.

وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية عند أعلى مستوى لعدة مناطق من ضمنها تشونغتشيونغ مع استمرار الأمطار الغزيرة، فيما تم إنقاذ شخصين كانا محاصرين بسبب انهيار أرضي في منطقة تشونغتشيونغ.

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