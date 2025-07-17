اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 153 مليار ين الشهر الماضي

طوكيو في 17 يوليو /وام/ أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، تسجيل فائض تجاري بقيمة 153.1 مليار ين (02ر1 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون فائضا بقيمة 353.9 مليار ين، مقابل عجز بقيمة 638.6 مليار ين خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة، و637.6 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

وتراجعت صادرات اليابان خلال يونيو بنسبة 0.5% في حين كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 0.5%، بعد انكماش بنسبة 1.7% خلال الشهر السابق.

وفي المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.6% بعد تراجع بنسبة 7.7% خلال الشهر السابق.

-خلا-