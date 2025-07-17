رئيس “الشؤون الإسلامية والأوقاف" وسفير كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني من خلال تبادل الخبرات والدراسات والتدريب والتأهيل.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد اليوم بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة.

ورحب معالي الدكتور الدرعي بالسفير والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الممتدة بين الدولتين والقيادتين والشعبين، والتي تشهد تطورا ونموا وازدهارا في كل شؤون الحياة.

واطلع سعادة راوان جومابيك على إنجازات الهيئة والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها، وخدماتها التي تقدمها للمجتمع، وجهودها في ترسيخ القيم الإنسانية السمحة، مبديًا إعجابه بتطور الهيئة وإنجازاتها والخدمات الحضارية التي تقدمها للمجتمع بمهنيةٍ عالية.