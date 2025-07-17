حاكم الشارقة يصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس إدارة "الشارقة الخيرية"

الشارقة في 17 يوليو /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وعضوية كل من: الدكتور يعقوب علي سعيد خلف النقبي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والسيد سعيد غانم مطر السويدي، والسيد محمد راشد بيات.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.