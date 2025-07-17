دبي الجنوب تُطلق منشآت متعددة المستخدمين لدعم قطاع الخدمات اللوجستية

دبي في 17 يوليو/ وام/ أطلقت دبي الجنوب، منشآت متطوّرة متعددة المستخدمين في المنطقة اللوجستية، وتبلغ المساحة المبنية للمرافق الجديدة حوالي 215,278 قدم مربع، وتتميز بوحدات قابلة للدمج توفر حلولاً مرنة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية في السوق الإقليمي.

وأوضحت دبي الجنوب، في بيان صحفي اليوم، أنه من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للمستأجرين بحلول الربع الأول من عام 2026.

وتمتاز هذه المنشآت بموقعها الإستراتيجي ضمن منطقة شحن البضائع، بالقرب من المرافق الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، كما تستفيد الشركات من الوصول المباشر إلى شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، ما يضمن اتصالاً سلساً للعمليات اللوجستية.

وتتيح المنشآت مساحات مرنة ومكيفة وقابلة للدمج مع وصول مباشر من مستوى الأرض، وقد صُمّمت بأسلوب مستدام يسمح بتخصيصها بسهولة لتتناسب مع احتياجات الأعمال المختلفة، كما تعزز المحال التجارية والمرافق المنتشرة داخل الموقع من فعالية وكفاءة عمل الشركات وتوفّر الراحة لموظفيها.

وتستهدف هذه المنشآت مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومزوّدي الخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الإلكترونية، والتجار، والشركات التي تعتمد على مساحات آمنة وذات موقع استراتيجي لتسهيل عمليات التجارة الدولية.

ويتوفر خياران للمساحة، 2,152 قدم مربع و3,767 قدم مربع، مع إمكانية تخصيص التصاميم لتناسب احتياجات الشركات وقدرتها على التوسع مع نمو أعمالها. كما جُهّزت جميع الوحدات بأنظمة تحكم بدرجة الحرارة لضمان الحفاظ على المنتجات والخدمات في ظروف مواتية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في "دبي الجنوب"، إن دبي الجنوب تعمل على تمكين الشركات من خلال حلول مبتكرة ومرنة ومستدامة تعزز النمو وتحسّن كفاءة العمليات، لافتا إلى أن إطلاق المنشآت متعددة المستخدمين الجديدة يؤكد الحرص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بنية تحتية متطورة وذات موقع إستراتيجي تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.