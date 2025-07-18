مسؤولة أممية تطالب بتعزيز الدعم الدولي المستدام للبنان

نيويورك في 17 يوليو/وام/أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، أهمية تعزيز الدعم الدولي “الواسع والمستدام” للبنان، في ظل ما يواجهه حاليا من خطر التهميش وسط التحولات الإقليمية المتسارعة.

واستعرضت المسؤولة الأممية خلال إحاطة إعلامية قدمتها إلى أعضاء مجلس الامن الدولي اليوم الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية وقالت "لا مجال للعودة إلى الوراء حول ما تحقق حتى الآن من إنجازات في لبنان، لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار".

كما تطرقت إلى استمرار الإنتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وبما يتعارض مع إلتزامات إسرائيل بالقرار 1701 القاضي بوقف الأعمال العدائية.

وام/ زي/ نيو

