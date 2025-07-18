ابتكار روسي جديد يعزز التدريب الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي

موسكو في 18 يوليو/ وام/ ابتكر مهندسون من جامعة دون التقنية الحكومية في روسيا روبوتًا تدريبيًا ذكيًا؛ يهدف إلى مساعدة الرياضيين، سواء الهواة أو المحترفين في ألعاب القوى، على تحسين أدائهم وتعزيز سلامتهم خلال التمارين.

وذكر المكتب الصحفي للجامعة، أن الروبوت الجديد يسهم في معالجة النقص في الكوادر التدريبية بالمؤسسات التعليمية، من خلال تقديم إشراف شخصي ذكي يساعد المتدربين على أداء التمارين بشكل صحيح وآمن.

ويعتمد الروبوت على كاميرات فيديو لمراقبة حركات الرياضيين، كما يمكنه إصدار تحذيرات بشأن التمارين التي قد تنطوي على مخاطر، إلى جانب تصميم خطة تدريب فردية لكل مستخدم.

وقال أندريه إيزيوموف رئيس قسم الروبوتات والميكاترونيات في الجامعة، إن الروبوت يزن نحو 5 كيلوجرامات، ويصل إلى سرعة 25 كيلومترًا في الساعة، مما يجعله مناسبًا للعدائين من مختلف المستويات، بمن فيهم عدّاؤو الماراثون.

وأوضح أن الابتكار الروسي يمكنه تخصيص الحصص التدريبية وتقديم توصيات فردية، فضلًا عن تقليل خطر الإصابات عبر تحسين تقنيات الأداء، مشيرًا إلى أن نحو 60% من رياضيي ألعاب القوى غير راضين عن نتائج تدريباتهم، ويعود ذلك إلى مشكلات مثل فقدان السرعة أثناء الجري أو الإجهاد الزائد على الأربطة والأوتار.

ويتم التحكم بالروبوت من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، مما يسمح بتتبع الأداء وحساب القدرة على التحمل بدقة، بما يتيح تدريبات فعّالة وآمنة وفق احتياجات كل مستخدم.

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