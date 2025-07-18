"أوبر" تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال 6 سنوات

كاليفورنيا في 18 يوليو /وام/ أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل عبر التطبيقات، عزمها نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة على الأقل خلال السنوات الست المقبلة.

وقالت الشركة، إن الأسطول سيتألف من سيارات الدفع الرباعي المصنعة من قبل شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية، وستكون مجهزة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها شركة "نورو" الناشئة.

وأضافت الشركة في بيان: "ستكون المركبات مملوكة وسيجري تشغيلها من قبل أوبر أو شركائها من الأساطيل الخارجية وسيجري إتاحتها للركاب حصريا عبر منصة أوبر، ويجري حاليا اختبار نموذج أولي في لاس فيجاس، بولاية نيفادا".

وأظهرت أوبر بالفعل طموحها لتصبح المنصة الرائدة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث وقعت صفقات مع عملاق السيارات الألماني فولكس فاجن وشركة "واي مو"، شركة السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة "ألفابت" الأم لجوجل. وتتوفر بالفعل في بعض المدن الأمريكية، سيارات "واي مو" ذاتية القيادة على المنصة، ومن المقرر أيضا إضافة سيارات أجرة ذاتية القيادة من فولكس فاجن إلى العروض.

وكانت "أوبر" أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن شراكة جديدة مع شركة مومنتا الصينية للسيارات ذاتية القيادة تهدف إلى تقديم خدمات مستقلة خارج الولايات المتحدة والصين.

-خلا-