رئيس "الاتحادية العليا": "يوم عهد الاتحاد" يجسد رؤية سديدة لقيادتنا الرشيدة

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن اتحاد الإمارات المجيد الذي أسس لقيام هذا الصرح الوطني الشامخ لم يكن وليد مصادفة بل جاء بعد تخطيط محكم ومسيرة مظفرة قاد زمامها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم؛ وإن المحطة الأهم والأبرز في تلك المسيرة المباركة كانت ذلك اللقاء التاريخي الذي أسفر عن "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة.

وأضافت في تصريح له بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" إن الاحتفاء بـ"يوم عهد الاتحاد" يجسد رؤية سديدة ونظرة ثاقبة لقيادتنا الرشيدة الحريصة على تعظيم مكتسبات الوطن وتعزيز قيم الولاء والوفاء والانتماء له، حيث لا تريد لذلك التاريخ المشرّف وتلك المواقف النبيلة أن تظل حبيسة الكتب والدوريات القديمة وأن تغيب عن أذهان الأجيال الناشئة والمستقبلية.

وأردف: “إنه يوم عظيم من أيام الإمارات ترعرع فيه الأمل وبان الهدف وانطلقت أسرع مسيرة تنموية لدولة فتية أصبحت خلال عقود مثار اهتمام وإعجاب العالم أجمع”.

وتابع: "في "يوم عهد الاتحاد" نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الالتفاف خلف راية الاتحاد، معظمين نجاحات الوطن ومكتسباته التاريخية وتضحيات الآباء المؤسسين، لتمضي المسيرة نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للوطن".