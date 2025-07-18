مدير "مالية عجمان": عهد الاتحاد وعد متجدّد ببناء وطن مزدهر

عجمان في 18 يوليو /وام/ قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن يوم "عهد الاتحاد" يمثل أكثر من حدث تاريخي؛ فهو "وعد متجدد نؤكّد فيه التزامنا بقيم الاتحاد، وبمواصلة الإسهام في رحلة ازدهار الوطن من خلال الجهود المخلصة، وترسيخ الهوية الوطنية، والتأكيد على وحدة الهدف والمصير"، موضحاً أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هو تذكير بضرورة المحافظة على منجزات الاتحاد بالعمل الجاد، والإخلاص في الوفاء بالمسؤوليات الوطنية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في شتّى المجالات.

وأضاف: "إننا، في دائرة المالية بعجمان، نعتزّ بانتمائنا لوطننا العظيم، ونعمل بكل إخلاص لترسيخ مبادئ الاتحاد، مستندين إلى هذه المبادئ في كل ما نقوم به من جهود لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في رفعة دولة الإمارات وتقدّمها بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة وطموحات الدولة".

واختتم سعادته: "نستلهم في هذا اليوم من عزم القادة الذين وضعوا أسس الاتحاد، ونمضي على خطاهم بروح جديدة وطموح لا يعرف الحدود، وبإدراك عميق لمعاني الهوية والولاء والانتماء".