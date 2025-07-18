وزير الثقافة: "يوم عهد الاتحاد" يجسد قيم التعاون والحكمة والإنجاز

أبوظبي في 18 يوليو/ وام/ أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن "يوم عهد الاتحاد" يشكّل محطة تأسيسية بالغة الأهمية في مسيرة دولة الإمارات، حيث يمثل الإرادة السياسية الراسخة التي مهدت لانطلاق المشروع الاتحادي الطموح، ويؤكد على القيم التي قام عليها الاتحاد، من وحدة وتلاحم واستشراف للمستقبل.

وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن ذكرى توقيع وثيقة الاتحاد واعتماد دستور الدولة، تمثل أساساً قانونياً وتاريخياً لبناء دولة حديثة قادرة على مواكبة التحولات وتحقيق التطلعات، لافتا إلى أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراكنا العميق لمسؤوليتنا الوطنية في ترسيخ هذه المبادئ في وعي الأجيال القادمة، وضمان استمراريتها ضمن مشروع الدولة التنموي.

وأضاف أن وزارة الثقافة تنظر إلى "يوم عهد الاتحاد" كإطار ملهم لتعزيز الهوية الوطنية المشتركة، من خلال مبادرات وبرامج ثقافية تركز على تكامل المكونات الثقافية للدولة، وتُبرز إسهامات المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته في مسيرة البناء الوطني، وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً.

وأكد أن تجربة الاتحاد الإماراتي تعد نموذجًا متفرداً في بناء الدول الحديثة القائمة على التعددية والانسجام الاجتماعي، وتعزيز الثقافة كقوة ناعمة تسهم في ترسيخ المكانة الحضارية لدولة الإمارات على المستوى العالمي.