مدير "المعاشات والتأمينات الاجتماعية": "يوم عهد الاتحاد" مناسبة لتجديد العهد للوطن والقيادة

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ قال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية استثنائية تجسّد قيم وروح دولة الاتحاد وتستحضر المنجزات الكبيرة، والخطوات الجوهرية الأولى التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، وإخوانه الشيوخ، طيّب الله ثراهم، الذين قدّموا الغالي والنفيس في سبيل تأسيس دولة الاتحاد القويّة بأبنائها، والمسلّحة بقيم الأخلاق، والعلم، والحكمة، والعدالة، والمحبّة.

وأضاف أن هذا اليوم ليس مجرّد مناسبة وطنية عابرة، بل هو فرصة لتجديد العهد للوطن، والقيادة، ومواصلة العمل بجدّ، واجتهاد من أجل تحقيق المزيد من المنجزات، وتدعيم مسيرة التنمية المستدامة بكلّ ما يلزم من أجل أن تبقى دولة الإمارات في مصاف كبريات الدول المتقدّمة حول العالم، فالثامن عشر من يوليو ذكرى وطنية نستذكر فيها توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات، وإعلان بيان اتحادها، واسمها، ووضع الأساس الصلب لنهضتها، كما نستحضر حكمة، وجهود القادة المؤسسين التي أسهمت في بناء وطنٍ شامخ بعزيمة أبنائه المخلصين، المتمسّكين بقيم الأصالة، والحكمة، الذين وضعوا نصب أعينهم أن تبقى دولة الإمارات عزيزة، تخفق رايتها عالياً في جميع المحافل الإقليمية، والدولية.