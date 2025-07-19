خليفة بن محمد: "يوم عهد الاتحاد" محطة وطنية خالدة في مسيرة الإمارات

أبوظبي في 19 يوليو / وام / أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن "يوم عهد الاتحاد" الذي يصادف الثامن عشر من يوليو، يمثل محطة وطنية خالدة تجسد عمق التلاحم والوفاء لرجال صنعوا مجد الإمارات، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات "طيّب الله ثراهم".

وقال معاليه إن هذا اليوم التاريخي يفتح أمامنا نوافذ الفخر والاعتزاز، حيث شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وشكل حجر الأساس لمسيرة التأسيس التي توجت بقيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعزز قيم الانتماء والولاء، وتحيي ذكرى المواقف المشرفة التي أرسى من خلالها المؤسسون دعائم دولة حديثة وموحدة، قائمة على القيم والمبادئ والرؤية الواضحة لمستقبل مشرق، مؤكدا أهمية ترسيخ هذا اليوم في وعي الأجيال، باعتباره مناسبة وطنية رابعة تعلي من شأن الاتحاد، وتعمق الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وقيادته الرشيدة.