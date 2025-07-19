قتيل بهجوم على أوديسا .. وروسيا تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية

عواصم في 19 يوليو / وام / شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث تبادل الطرفان هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيرة، تزامنا مع فرض ضغوط اقتصادية أوروبية جديدة على موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق ثماني مناطق روسية، بينها 24 فوق مقاطعة روستوف و16 فوق منطقة موسكو.

في المقابل، أفاد أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لأوديسا، بأن المدينة تعرضت لهجوم روسي واسع بأكثر من 20 طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية وبنى تحتية مدنية.

ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحديثها اليومي بشأن الخسائر، مقدرة إجمالي الخسائر القتالية الروسية بنحو 1,040,950 فردا منذ بدء الحرب، منهم 1,120 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تدمير 46 نظام مدفعية و163 طائرة مسيرة تكتيكية خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن هيئة حرس الحدود الحكومية قولها إن وحداتها استخدمت طائرات مسيرة لتدمير 11 مخبأ للقوات الروسية في قطاع جنوب سلوبوزهانشتشينا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، سعى كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الجمعة، لتكثيف الضغط على موسكو عبر خفض سقف سعر صادرات النفط الروسية، وذلك ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت أيضا القطاع المصرفي والقدرات العسكرية الروسية.

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