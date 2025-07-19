الرئاسة السورية تعلن وقف إطلاق النار .. وتبدأ بنشر قوات أمنية لضمان تطبيقه

دمشق في 19 يوليو / وام / أعلنت الرئاسة السورية، اليوم السبت، عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار، حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحد البلاد في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها.

وفي بيان رسمي، دعت الرئاسة جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بالقرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وأكد البيان أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق بهدف ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين السوريين وممتلكاتهم.

وحذر البيان الرئاسي من أن أي خرق للقرار سيعتبر انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيتم مواجهته بالإجراءات القانونية اللازمة.

وناشدت الرئاسة السورية الجميع فسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار.

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