الرئيس الأذربيجاني يلتقي المشاركين في منتدى شوشا العالمي الثالث للإعلام

خانكندي في 19 يوليو/ وام/ التقى فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم “السبت” المشاركين في منتدى شوشا العالمي الثالث للإعلام، الذي يُعقد تحت شعار: " التحولات الرقمية .. تعزيز مرونة المعلومات والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأكد الرئيس علييف خلال اللقاء أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مشيرا إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، لا سيما الإعلام.

وتناول الرئيس الأذربيجاني علاقات أذربيجان الإقليمية والدولية، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية والتعاون الدولي.

ويشهد المنتدى مشاركة نحو 140 شخصية إعلامية من 52 دولة، من بينهم ممثلون عن أكثر من 30 وكالة أنباء و7 منظمات دولية، إلى جانب 80 مؤسسة إعلامية وعدد من الجهات المعنية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة تأثير التحولات الرقمية على قطاع الإعلام، والدور المتزايد للتقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى ونشره، فضلا عن أهمية الثقافة الإعلامية في تعزيز الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.