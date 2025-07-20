مهرجان ليوا للرطب يستقطب أكثر من 50 ألف زائر خلال 5 أيام

الظفرة في 19 يوليو/ وام/ استقطب مهرجان ليوا للرطب 2025، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، 50 ألفا و225 زائرا خلال 5 أيام.

وتتواصل فعاليات ومسابقات الدورة الـ21 من المهرجان حتى 27 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

ويعد مهرجان ليوا للرطب، أحد أهم المنصات التي تحتفي بتراث النخيل والزراعة الأصيلة في دولة الإمارات، ومناسبة سنوية يترقبها المزارعون والمجتمع المحلي، لما يمثله من دعم كبير لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وتتنوع مسابقات المهرجان التي تشمل 24 مسابقة منها 12 مسابقة للرطب تضم فئات "الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، إلى جانب مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين"، و7 مسابقات للفواكه لفئات "الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار"، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة"، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وقد خصص لهذه المسابقات 308 جوائز بقيمة 8 ملايين و735 ألف درهم، بالإضافة إلى مسابقات المسرح المخصصة للزوار.

وتتنوع فعاليات المهرجان لتشمل مشاركات الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، إلى جانب السوق الشعبي وعروض الحرف اليدوية التي تُعيد إحياء التراث الأصيل للأجيال الجديدة، وركن حشمة المرأة وأناقتها، ومنطقة الأطفال التي تعرف الأطفال على أصناف الرطب وأهمية الاعتناء بالنخلة من خلال التعلم باللعب.

ويحظى برنامج المهرجان بتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل تثقيفية للمزارعين حول أحدث أساليب العناية بالنخيل، وإنتاج الرطب بأفضل جودة، ومكافحة الآفات الزراعية والحد من الإصابة بها، والتعرف على الأمراض الفطرية التي تصيد النخيل وسبل الوقاية منها، وتدوير المياه وتوفير استهلاكها، وغيرها الكثير عبر مسرح المهرجان وأجنحة الجهات المشاركة.

ويجسد المهرجان التزام إمارة أبوظبي بالحفاظ على التراث وصونه ونقله من جيل إلى جيل، والاحتفاء بموسم خرف الرطب والنخلة التي تشكل رمزا ثقافيا واجتماعيا عريقا في التراث الإماراتي.

ويسهم المهرجان في جذب الزوار والسياح من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط أجواء تراثية وتفاعلية تخدم المزارعين وتقدم فعاليات مميزة للزوار وعائلاتهم.

