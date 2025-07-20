ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية إلى 10 قتلى و9 مفقودين

سيؤول في 20 يوليو / وام / ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي شهدتها كوريا الجنوبية منذ 16 يوليو إلى 10 قتلى و9 مفقودين، وسط تحذيرات من احتمالية زيادة العدد مع استمرار عمليات الإنقاذ التي نجحت في إغاثة 58 شخصا حتى الآن في إحدى أكثر المناطق تضررا.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن حكومة كوريا الجنوبية شكلت اليوم الأحد فريق عمل مشتركا للتحول من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى دعم التعافي من الأضرار.

وتسببت السيول بإجلاء 12,921 شخصا، وتسجيل أضرار مادية جسيمة بلغت 1,920 حالة في الممتلكات العامة و2,234 في الممتلكات الخاصة.

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