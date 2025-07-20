روسيا تتصدى لمئات المسيرات .. وأوكرانيا تقترح محادثات

موسكو وكييف في 20 يوليو / وام / شهدت الساعات الـ 24 الماضية تصعيدا عسكريا على الساحة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تصديها لهجمات أوكرانية مكثفة، مؤكدة اعتراض وتدمير ما مجموعه 133 طائرة مسيّرة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن 93 من هذه المسيرات تم تدميرها خلال الليل فوق 10 مناطق روسية، شملت 19 مسيرة في محيط العاصمة موسكو، وذلك بعد إسقاط 40 طائرة أخرى مساء أمس السبت.

من جانبها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، أن عدد القتلى في صفوف القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 1,040 فردا، ليرتفع إجمالي الخسائر البشرية الروسية، وفقا للجانب الأوكراني، إلى قرابة 1,041,990 منذ بدء الحرب.

وأفاد سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لدنيبروبيتروفسك، أن عدد المصابين جراء قصف صاروخي روسي شن أمس على المنطقة ارتفع إلى خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، مشيرا إلى أن الهجمات الليلية بالمسيرات والمدفعية تسببت في إلحاق أضرار بمنازل وبنية تحتية في بلدات عدة، وذلك بعد تأكيد مقتل شخصين في هجمات سابقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد اقترح في خطابه اليومي مساء أمس السبت، على روسيا عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بهدف تسريع ديناميكية المفاوضات والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وجدد استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع.

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