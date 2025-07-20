القصف والمجاعة يقتلان 7 فلسطينيين في غزة

غزة في 20 يوليو / وام / استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومضاعفات سوء التغذية والمجاعة التي تضرب القطاع.

فقد سقط ستة شهداء في غارات وقصف على مدينة غزة وشمال القطاع، فيما توفيت الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) بسبب الجوع.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وجود 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تتعامل المستشفيات مع مئات الحالات التي تعاني من الجوع الشديد ومضاعفاته وسط نقص حاد في الأسرة والأدوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، أن السلطات الإسرائيلية تجوع مليون طفل في غزة، مطالبة بفك الحصار والسماح للأونروا بإدخال الأغذية والأدوية.

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