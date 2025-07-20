37 قتيلا وإنقاذ 10 في غرق سفينة سياحية بفيتنام

هانوي في 20 يوليو / وام / أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الأحد عن مقتل 37 شخصا وإنقاذ 10 آخرين، في حصيلة مؤكدة لحادث غرق سفينة سياحية في خليج هالونغ شمال البلاد، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على المفقودين.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس السبت، حين غرقت السفينة التي كانت تقل 48 سائحا وطاقما من خمسة أفراد، ليصبح المجموع 53 شخصا كانوا على متنها.

وبحسب وكالة الأنباء الفيتنامية، تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على المفقودين الستة مع اقتراب إعصار "ويفا" من المنطقة، حيث تم نشر أربع سفن كبيرة وقوات إنقاذ رئيسية لدعم عمليات البحث، فيما جرى انتشال حطام السفينة فجر اليوم وبدء التحقيقات لمعرفة أسباب الكارثة.

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