زامبيا تقر خطة اقتصادية شاملة لتعزيز النمو وخفض التضخم

لوساكا في 20 يوليو / وام / أقرت حكومة زامبيا خطة اقتصادية شاملة للسنوات 2026 - 2028، تستهدف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 6% وخفض معدل التضخم إلى ما دون 10%، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأفريقية (APA News)، تتضمن الخطة أهدافا مالية محددة تشمل زيادة الإيرادات المحلية لتتجاوز 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع سقف للاقتراض المحلي عند 1.7%، بالإضافة إلى الحفاظ على احتياطيات من النقد الأجنبي تغطي واردات ثلاثة أشهر على الأقل.

ولتحقيق هذه الأهداف، أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية رئيسية تشمل مراجعة شاملة للحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسريع إصلاح نظام ضرائب الممتلكات لرفع كفاءة التحصيل والحد من التهرب.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات ستتم بالتوازي مع مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ السلس للسياسات الجديدة.

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