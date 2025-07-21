الصين تكتشف أعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي من نوع الحجر الرملي في العالم

بكين في 21 يوليو /وام/ قالت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، إن الصين اكتشفت أعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي على عمق 1820 مترا في حوض تاريم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.

ويسجل الاكتشاف رقما قياسيا عالميا جديدا لأعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي من نوع الحجر الرملي.

ويهدف استكشاف اليورانيوم إلى تحديد رواسب هذا المعدن القابلة للاستغلال الصناعي وتقييم احتياطات مواردها وآفاق تطويرها، ويمثل تمعدن اليورانيوم الصناعي دلالة مباشرة وموثوقة على وجود رواسب اليورانيوم الصناعية.

ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى في الصين التي يتم فيها رصد تمعدن اليورانيوم الصناعي السميك داخل الطبقات الحمر ومتعددة الألوان لمنطقة غير مستكشفة سابقا في قلب الصحراء داخل حوض تاريم. ويملأ ذلك فجوة في التنقيب عن المعادن داخل أكبر منطقة صحراوية في الصين.

وقالت الهيئة إن الاكتشاف يشكل نموذجا يحتذى به في التنقيب عن اليورانيوم من نوع الحجر الرملي، وسيعزز بشكل كبير قدرة الصين وخبرتها في استكشاف موارد اليورانيوم في المناطق الصحراوية.

-خلا-