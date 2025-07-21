مصرع 14 شخصا في حادث تحطم حافلة بالشرق الأقصى الروسي

موسكو في 21 يوليو/ وام/ لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، إثر سقوط حافلة نقل ركاب من على جرف في جمهورية ساخا الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم “الاثنين”، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الإقليمية، أن الحادث وقع يوم أمس "الأحد” على طريق تديره منشأة دينيسوفسكي للتعدين والمعالجة.

وأوضح البيان أن الحافلة، التي كانت تقل أكثر من 30 شخصا، انحرفت عن الطريق وانقلبت بعد سقوطها من ارتفاع يقارب 25 مترا، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق كان من بين الذين قتلوا في الحادث، فيما يرقد اثنان من المصابين السبعة في حالة خطيرة.

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