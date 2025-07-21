هونج كونج تلغي إنذارات الأعاصير المدارية

هونج كونج في 21 يوليو /وام/ ألغى مرصد هونج كونج، صباح اليوم، جميع إنذارات الأعاصير المدارية مع مغادرة الإعصار ويفا، سادس إعصار هذا العام، المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم استئناف خدمات النقل في هونج كونج؛ حيث أعيد فتح طريق هونج كونج الرابط بجسر هونج كونج-تشوهاي-ماكاو أمام جميع المركبات ابتداء من الساعة 00:12 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأكدت هيئة مطار هونج كونج، أن المدارج الثلاثة وجميع مرافق ساحة انتظار الطائرات في مطار هونج كونج الدولي تعمل بشكل جيد، وقد أعيدت جدولة العديد من الرحلات الجوية يوم الأحد بسبب الإعصار.

وتوقع مرصد هونج كونج هبوب عواصف مطيرة وأمواج عاتية اليوم الإثنين، في أعقاب الإعصار، ونبه السكان إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن السواحل.

-خلا-