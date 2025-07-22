العراق : (30) حالة وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية منذ مطلع العام

بغداد في 21 يوليو/وام/ أعلن العراق اليوم ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالحمى النزفية منذ مطلع عام 2025 إلى 30 حالة وفاة من بين 231 إصابة مؤكّدة بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة جديدة داعيا إلى الالتزام بإجراءات النظافة العامة عند التعامل مع الماشية التي تسهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حمى القرم-الكونغو النزفية تنتقل إلى البشر"إمّا عبر لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".

كان العراق قد أعلن في 12 يونيو الماضي تسجيل 19 حالة وفاة بالحمّى النزفية من بين 123 إصابة منذ مطلع العام.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في تصريحات للصحفيين اليوم إن"المجموع التراكمي للإصابات خلال العام 2025 بلغ 231 إصابة مؤكدة توفي منها 30 حالة".

وأوضح أنه لا يوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان، وأعراضه الأولية الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي بدوره إلى الوفاة.

-خلا-