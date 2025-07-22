أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تطلق سلسلة مهرجانات رياضية

أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إطلاق سلسلة جديدة من مهرجانات الرياضة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مستوى إمارة أبوظبي والتي تستمر حتى شهر نوفمبر القادم، لتمكين المواهب النسائية الصاعدة.

وتركز المبادرة على رياضتي كرة السلة والكرة الطائرة، وتستهدف الطالبات في الفئة العمرية بين 13 و17 عاماً، بهدف اكتشاف المواهب، وتأهيل بطلات المستقبل للمنافسات على المستويين المحلي والدولي.

وتتضمن المهرجانات ست فعاليات تسهم في توفير منصة مثالية لاكتشاف اللاعبات المميزات، وضم المتفوقات منهن إلى الفرق الرسمية التابعة للأكاديمية، بالإضافة إلى استضافة 70 طالبة من خمس مدارس مختلفة.

وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن هذه المبادرة تجسد التزامها الراسخ، بتعزيز حضور المرأة في القطاع الرياضي، من خلال دعم المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في الدولة، وترسيخ ثقافة الرياضة لدى الفتيات، وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة، والانخراط في أنشطة تعزز روح الفريق والتميز الشخصي.

وأشارت إلى أن دوري أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمدارس لكرة السلة، حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً، وقدم للمشاركات تجربة تنافسية مميزة، بمشاركة 10 فرق من مختلف المدارس والأكاديميات، وأسفر عن تتويج فريق الشابات في الأكاديمية باللقب.