الخارجية الأمريكية : ويتكوف يزور الشرق الأوسط لوضع اللمسات النهائية على إقامة ممر إنساني لغزة

واشنطن في 22 يوليو / وام / أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لوضع اللمسات الأخيرة على إنشاء ممر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو أمر حظي بموافقة مبدئية من الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الأمريكية أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجه إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات تهدف إلى إنهاء الترتيبات الخاصة بالممر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية، تامي بروس، للصحافيين إن ويتكوف سيتوجه إلى المنطقة بـ "أمل كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات"، مشيرة إلى أن هذا الممر هو "أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".

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