شيخ الأزهر يطلق نداء عالميا لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من ‏المجاعة القاتلة

القاهرة في 22 يوليو / وام / أطلق الأزهر الشريف نداء عالميا، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة ‏القاتلة، التي تفرضها إسرائيل في قُوَّةٍ ووحشيةٍ ولا مبالاة لم يعرف التاريخُ لها مثيلا من قَبل.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان أصدره اليوم، أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء ‏يُقتَلون بدمٍ باردٍ، وأنَّ مَن ينجو منهم من القتلِ يَلْقَى حتفه بسببِ الجوع والعطش والجفاف، ونفاذ الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق. ‏

وشدد الأزهر على أن ما تمارسه إسرائيل من تجويع قاتل ومتعمد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة لهو جريمةُ إبادةٍ جماعيةٍ مُكتملة الأركان.