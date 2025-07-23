ارتفاع وفيات الأمطار الموسمية في باكستان إلى 234 .. وتحذيرات من استمرار الفيضانات

إسلام آباد في 22 يوليو / وام / أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب البلاد منذ أواخر يونيو ارتفع إلى 234 شخصا، بالإضافة إلى 596 مصابا، واصفة الموسم الحالي بأنه "غير اعتيادي".

وذكرت السلطات المحلية، أن ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد 15 آخرون، جراء انهيارات أرضية نجمت عن الأمطار في مقاطعة جيلجيت - بلتستان شمال باكستان.

وأفادت الشرطة، أن الانهيارات جرفت عدة مركبات سياحية، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن المفقودين وسط تضرر عشرات المنازل والجسور والبنى التحتية.

في غضون ذلك، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار خطر الفيضانات والانهيارات في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

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