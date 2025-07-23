روسيا تعلن إسقاط 51 مسيرة أوكرانية

موسكو في 22 يوليو / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة زمنية لم تتجاوز الثلاث ساعات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهجوم استهدف سبع مقاطعات روسية، حيث تم اعتراض وتدمير العدد الأكبر من المسيرات فوق مقاطعة بريانسك بواقع 28 طائرة مسيرة.

ووفقا للبيان، توزعت بقية الطائرات التي تم إسقاطها على ست مقاطعات أخرى، وشملت 10 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و6 فوق روستوف، و4 فوق أوريول، بالإضافة إلى مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كالوغا، وتولا، وليبيتسك، وذلك خلال الفترة من الساعة 21:00 حتى 23:40 بتوقيت موسكو.

- خلا -