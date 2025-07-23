"أدنوك" شريكا لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية وشركة “أدنوك”، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية، تصبح بموجبها “أدنوك” شريكا راعياً للنسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وتجري فعاليات الكأس بمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وقع الاتفاقية، محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وسيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في "أدنوك".

وتؤكد الشراكة الإستراتيجية أهمية هذه الكأس التي تُعد منصة دولية انطلقت من دولة الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربية، وتوفير الدعم للملاك والمربين في جميع قارات العالم، وتأتي تجسيداً للدور الريادي للدولة في حفظ وصون الموروث الثقافي المرتبط بالخيول العربية، وحرصها على تطوير رياضاتها على المستوى العالمي.

وأكد محمد الحربي أن الشراكة مع "أدنوك" تمثل إضافة نوعية لمسيرة الكأس التي تنظمها الجمعية وتُسهم في ترسيخ حضورها العالمي.

وأعرب عن الفخر بالشراكة مع “أدنوك”، ما يعكس الرؤية المشتركة في دعم الفعاليات التراثية وتعزيز الاستدامة في قطاع الخيل العربية ، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية في الترويج للخيل العربية ودعم المجتمعات المرتبطة بها.

وأضاف أن جولات كأس الإمارات العالمي للخيول العربية أصبحت من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة، وتمثل جسراً حضارياً وثقافياً بين الشعوب.

من جهته، رحب سيف الفلاحي، بإبرام الشراكة مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك ضمن مساعي “ أدنوك” لدعم جهود إبراز مكانة الخيل العربية رمزا أصيلا للإرث الثقافي الإماراتي على المستوى العالمي.

ويتألف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، من سلسلة بطولات تقام في عدد من دول العالم في جميع القارات، بهدف دعم مربي ومُلّاك الخيل العربية، وتسليط الضوء على دور دولة الإمارات في صون إرث الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة في إطار التزام جمعية الإمارات للخيول العربية بنشر ثقافة الخيل وتعزيز التبادل الثقافي والتراثي من خلال هذه المنافسات.

وشهد العام الجاري انطلاق النسخة الثانية من الكأس، والتي تشمل عشر جولات، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي أسهمت في ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربية وإبراز مكانتها.

وانطلقت الجولة الأولى من النسخة الثانية في أستراليا خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، تلتها الجولة الثانية في مملكة البحرين يومي 1 و2 مايو، ثم الجولة الثالثة التي استضافتها المملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025، ثم الجولة الرابعة بالصين خلال يومي 17 و18 يوليو الجاري.

بينما تتواصل الجولات المقبلة في بولندا يومي 7 و8 أغسطس المقبل، ثم بلجيكا يومي 30 و31 أغسطس، والولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 13 سبتمبر 2025، ثم الأرجنتين في 19 سبتمبر 2025 ، على أن يكون الختام مع جولة إيطاليا يومي 8 و 9 نوفمبر 2025.