"أبوظبي للدفاع المدني" تحتفي بتخريج 23 من منتسبيها من دورة في سنغافورة

سنغافورة في 23 يوليو/ وام/ احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخريج 23 منتسباً من الدورة الدولية الثانية والثلاثين لقادة الفصائل “RCC”، التي نظمتها أكاديمية الدفاع المدني في جمهورية سنغافورة، إحدى أعرق المؤسسات التدريبية العالمية في مجالي الإطفاء والدفاع المدني.

وشهد وفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني برئاسة العقيد محمد نخيرة صالح المزروعي، وعدد من أهالي الخريجين، حفل التخريج الذي أقيم في سنغافورة.

وأكدت الهيئة أن تأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الجاهزية، ورفع كفاءة منظومة الدفاع المدني على المستويات كافة، وذلك في إطار التزامها المستمر بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز من مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً لمواجهة مختلف التحديات.

وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد خطوة نوعية في مسار بناء كوادر قيادية متخصصة قادرة على مواكبة أحدث التطورات في مجال الحماية المدنية، بما يسهم في تعزيز فعالية الأداء الميداني، ودعم مسيرة التميز المؤسسي والابتكار، لبناء منظومة متكاملة ترتكز على الاستباقية والجاهزية والاحترافية.

وشملت الدورة التي امتدت لـ28 أسبوعاً، تدريباً متكاملاً يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، تضمن مجالات متعددة مثل مكافحة الحرائق، وعمليات الإنقاذ، والتعامل مع المواد الخطرة، والتحقيق في مسببات الحريق، والبحث والإنقاذ، وإدارة الحوادث، والحماية المدنية، وغيرها من المحاور المهمة التي تُمكن المشاركين من أداء أدوار قيادية في الميدان.

وتم خلال الحفل تكريم الطالب محمد عبدالقادر الشاطري الهاشمي، الذي حصل على جائزة أفضل طالب دولي في الدورة، تقديرا لأدائه وتميزه الأكاديمي والعملي.