"موروثنا - هويتنا" .. مخيم صيفي في عجمان لترسيخ الهوية الوطنية

عجمان في 24 يوليو / وام / نظم مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية و"فرجان عجمان"، "المخيم الصيفي الثقافي والإبداعي" تحت شعار "موروثنا - هويتنا"، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الإماراتي لدى 50 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً.

ويأتي المخيم، الذي يندرج ضمن برنامج حكومة عجمان "صيفنا سعادة"، ليقدم تجربة تعليمية وترفيهية فريدة، حيث يدمج بين الأنشطة الفنية والورش التفاعلية التي تستلهم التراث الشعبي الإماراتي وتقدمه بأساليب عصرية جذابة.

وقد شكلت الفعالية مساحة ملهمة للطلبة المشاركين لاكتشاف مهاراتهم والتعبير عن أنفسهم، وعكست نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسي الذي يهدف إلى بناء جيل متمكن ومبدع ومعتز بهويته، بما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان.