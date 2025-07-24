الصين وأوروبا تبحثان خيارات إستراتيجية لتعزيز العلاقات

بكين في 24 يوليو / وام / انطلقت في بكين، اليوم "الخميس"، قمة صينية أوروبية تهدف إلى إعادة تعزيز العلاقات، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس شي جين بينج على ضرورة أن تتخذ الصين والاتحاد الأوروبي خيارات إستراتيجية بجانب تعزيز التعاون والثقة المتبادلة، بحسب ما نقله التلفزيون الصيني المركزي.

من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية القمة بأنها تمثل فرصة من أجل تعزيز وإعادة توازن العلاقات.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والصين.

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