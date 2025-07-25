"الأونروا": واحد من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء التغذية

غزة في 25 يوليو/ وام/ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ أونروا”، إن طفلا من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومًا بعد يوم.

وأفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أمس الخميس، بأن معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرق الوكالة الأممية يعانون الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل، مشيرًا إلى وفاة أكثر من مائة شخص جوعًا، غالبيتهم العظمى من الأطفال.

وأوضح أن الآباء والأمهات يعانون الجوع الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، وأولئك الذين يصلون إلى عيادات "الأونروا" ليس لديهم الطاقة أو الطعام أو الوسائل لاتباع النصائح الطبية، في ظل الأزمة المتفاقمة في غزة التي تؤثر على الجميع، بمن فيهم العاملون الصحيون في القطاع الذي مزقته الحرب.

ودعا لازاريني إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني، بتقديم المساعدات بشكل غير مقيد ودون انقطاع إلى غزة وشعبها، مبينًا أن لدى "الأونروا" ما يعادل ستة آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية في الأردن ومصر، تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.