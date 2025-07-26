28.9 مليار دولار قيمة استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية بكوريا خلال النصف الأول

سيئول في 26 يوليو/ وام/ قالت وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، اليوم السبت، إن 26 مؤسسة عامة رئيسية في البلاد حققت استثمارات قياسية

بقيمة 39.9 تريليون وون (28.9 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، عن الوزارة قولها إن هذه الاستثمارات حققت زيادة بقيمة 2.9 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 2.3 تريليون وون عن الهدف الأولي للحكومة للنصف الأول من العام.

وقد حددت الحكومة هدفا استثماريا سنويا قدره 66 تريليون وون لهذا العام، بزيادة عن 63.5 تريليون وون في عام 2024. وكان من المقرر في الأصل تنفيذ 57%، أو 37.6 تريليون وون، من الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو.