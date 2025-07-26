بلجيكا تسجل أعلى معدلات طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 67%

بروكسل في 26 يوليو/ وام/ تشير التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، إلى أن بلجيكا ستواجه خلال عام 2025 واحدة من أعلى الضغوط النسبية في مجال اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع أن تستقبل البلاد ما يقارب 294 طالب لجوء لكل 100 ألف نسمة، أي بنسبة تفوق المتوسط الأوروبي البالغ 176 طلبًا بـ67 في المائة، مما يضع بلجيكا في صدارة الدول الأوروبية من حيث كثافة طلبات اللجوء مقارنة بعدد السكان.

وكشفت البيانات تفاوتًا صارخًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ في حين تسجّل بلجيكا معدلًا يصل إلى 294 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، فإن بولندا تسجّل 46 طلبًا فقط، والدنمارك 32، فيما لا تتجاوز النسبة في هنغاريا طلبًا واحدًا فقط.

وتُظهر التقديرات أن الدول المجاورة ستشهد ضغطًا نسبيًا أقل في مجال اللجوء خلال العام الجاري، حيث يُنتظر أن تسجل هولندا 117 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، وألمانيا 169، بينما تقترب فرنسا من الرقم البلجيكي بمعدل 230، إلا أنها تظل دون المستوى المسجّل في بلجيكا.