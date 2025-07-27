الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا

رافينا - إيطاليا في 27 يوليو / وام / أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم التي اختتمت أمس بمدينة رافينا الإيطالية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في هذه الرياضة.

وتوج النجم عبد الباري قبيسي بـ 4 ميداليات، منها ذهبية فئة "دقة الهدف"، وثلاث فضيات في الترتيب العام وفئتي "المسافة" و"الاستعراض الحر (فري ستايل)"، بعد أداء مميز توج خلاله بالعلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية، جامعاً 291 نقطة في المجمل ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.

كما أحرزت لاعبة المنتخب كولينا موهاي ميداليتين، نالت فيهما الفضية في فئة "السرعة"، والبرونزية في فئة "فري ستايل".

وأهدت بعثة المنتخب هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة تقديراً لدعمها المتواصل لرياضة القفز بالمظلات، وإلى وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وأكدت البعثة أن هذا النجاح يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الدولة، والتطور المستمر الذي تشهده رياضة القفز بالمظلات الإماراتية على الساحة العالمية.

وأشاد محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب، موجهاً الشكر إلى أسرة "سكاي دايف دبي" لدورها في إنجاح فترة الإعداد.