استشهاد 13 فلسطينيا بنيران إسرائيلية ووفاة طفلة جوعا في غزة

غزة في 27 يوليو / وام / أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 13 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم لتسلم مساعدات في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، سجل استشهاد ستة أشخاص، بينهم طفلان، قرب مركز لتوزيع المساعدات جنوب غرب خان يونس، وستة آخرون في شارع الطينة شمال رفح، بالإضافة إلى شخص واحد في محور نتساريم.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تتزايد فيه الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في القطاع، حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، صباح اليوم أيضاً، عن وفاة الطفلة نور أبو سلعة (10 سنوات)، بسبب سوء التغذية.

ووفقا للمصادر الطبية، يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات نتيجة سوء التغذية إلى 128 شخصا، منهم 86 طفلا.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد ذكرت في تقرير سابق أن سوء التغذية بين الأطفال تضاعف بين شهري مارس ويونيو.

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