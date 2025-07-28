"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ" ﯾعزز قدرات الكوادر الحكومية في التخطيط الاستباقي

عجمان في 28 يوليو/ وام/ نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، فعالية تدريبية بعنوان "استشراف المستقبل والخدمات الاستباقية"، بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة، بمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، على مدى ثلاثة أيام، بهدف تمكين الكوادر الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وسعى البرنامج التدريبي، إلى تنمية قدرات المشاركين، في مجال استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، عبر تزويدهم بأدوات تحليل المستقبل، وتطبيق أساليب مبتكرة لاستباق احتياجات المتعاملين.

وتضمن البرنامج في اليوم الأول التعريف بمفهوم استشراف المستقبل، كما تضمن اليوم الثاني تطبيقات على سيناريوهات استشراف المستقبل، فيما اختتم البرنامج في يومه الثالث بمناقشة الخدمات الاستباقية المترابطة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام برنامج عجمان للتميز الحكومي، بدعم الكفاءات الحكومية وتعزيز ثقافة الابتكار والاستباقية في العمل الحكومي، تماشيًا مع رؤى إمارة عجمان، نحو بناء حكومة مستقبلية مرنة، سبّاقة، وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة واستدامة.

وتعد الفعالية إحدى المبادرات المعرفية، التي ينفذها البرنامج لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تعكس حرصه على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي.